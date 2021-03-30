Проект «Трезвая Россия» предложил реализацию задач на 2020-2030 годы

В рамках исполнения Указа Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации был проведен экспертно-аналитический анализ, на основе которого составлен независимый «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2020». Данные мероприятия осуществлялись в рамках федерального проекта «Трезвая Россия».

Ежегодный анализ антиалкогольной работы в каждом регионе Российской Федерации направлен на выявление масштабов негативных последствий от злоупотребления алкоголя. Данный анализ представляет собой эффективный инструмент мониторинга трезвости регионов и выступает как вектор национального развития.

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки вопросам здоровья уделяется все большее внимание. На этой почве наблюдается значительный рост отказа от вредных привычек и актуализации здорового образа жизни. Самым важным фактором здесь является ограничение употребления спиртных напитков.

Алкоголь – одна из самых недооцененных проблем в мире. Это яд, разрушающий организм и являющийся причиной многих острых хронических заболеваний. Также алкоголь остается основной причиной убыли населения и катализатором острых социальных проблем. На почве алкогольного опьянения происходит большое количество преступных и общественно опасных деяний. Это становится основой того, что от употребления алкогольной продукции наступает серьезный урон здоровью всего человечества. Для нивелирования этой угрозы необходимо ускорить достижение ряда национальных целей и задач. Эксперты «Трезвой России» отмечают, что при сохранении существующей ситуации к 2050 году население России сократится до ста двадцати пяти миллионов человек, в случае ограничения употребления алкогольной, наркотической и табакосодержащей продукции к аналогичному периоду население России составит 155 миллионов человек.

Отсутствие же ограничения употребления психоактивных веществ сделает невозможным преодоление барьеров для национального развития.

Проект «Трезвая Россия» — это независимая экспертная площадка, анализирующая методы нивелирования данных угроз. За шесть лет существования федерального проекта были реализованы инициативы в целях укрепления российской нации.

Итогом ежегодных исследований «Трезвой России» стал «Рейтинг Трезвости Регионов — 2020», который позволяет проследить динамику «трезвости» в каждом субъекте Российской Федерации за шестилетний период. Согласно рейтингу самыми «трезвыми» оказались Ингушетия, Чечня, Дагестан, антилидерами стала республика Коми, Чукотский автономный округ и Удмуртия.

В республике Коми степень трезвости составила почти пятьдесят процентов.

При составлении рейтинга использовались статистические данные из открытых источников, которые затем с помощью формул переводились в стандартизированные оценки. В результате чем меньше балл, тем благополучнее в регионе обстановка.

Данный рейтинг выявил проблемы, в числе которых и молодежный алкоголизм, решать которые можно только системно. Для их решения проект «Трезвая Россия» предложил реализацию задач на 2020-2030 годы, которые позволят в полной мере реализовать национальные приоритеты в вопросах сохранения здоровья нации.

Реализация этих и других задач позволит решить острые демографические и социальные проблемы нашего общества.

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