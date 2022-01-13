Проект «Спаси ближнего» Загира Агамова стал первым в конкурсе «Доброволец Москвы — 2021»

Подведены итоги конкурса «Доброволец Москвы — 2021». В конкурсе приняли участие более восьмисот пятидесяти социальных проектов, победителем из которых определён проект врача Загира Агамова. Уроженец Дагестана работает в сто пятнадцатой поликлинике города Департамента здравоохранения города Москвы, где оборудовал мобильный класс по обучению населения теоретическим и практическим методам оказания первой помощи пострадавшим. По словам Агамова, в его планах сформировать модель по обучению практическим навыкам первой медицинской помощи во всех поликлиниках столицы.

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