Здравоохранение

Проект «Спаси ближнего» Загира Агамова стал первым в конкурсе «Доброволец Москвы — 2021»

Оставить комментарий

Подведены итоги конкурса «Доброволец Москвы — 2021». В конкурсе приняли участие более восьмисот пятидесяти социальных проектов, победителем из которых определён проект врача Загира Агамова. Уроженец Дагестана работает в сто пятнадцатой поликлинике города Департамента здравоохранения города Москвы, где оборудовал мобильный класс по обучению населения теоретическим и практическим методам оказания первой помощи пострадавшим. По словам Агамова, в его планах сформировать модель по обучению практическим навыкам первой медицинской помощи во всех поликлиниках столицы.

Также читают:

Вспышка ОКИ в Буйнакске идет на спад
Для лечения штамма "омикрон" задействован обсерват...
Выездная бригада четвёртой поликлиники Махачкалы п...
Отзывы тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *