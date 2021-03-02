Проект «SOFT-SKILLS SCHOOL» начал работу в Дагестане

Проект «SOFT-SKILLS SCHOOL», получивший грант в конкурсе молодежных проектов СКФО среди физических лиц в 2020 году, начал свою работу в Дагестане. По словам его руководителя Османа Дадаева, целью проекта является формирование квалифицированных кадров, чья подготовка будет отвечать реалиям и потребностям рынка и бизнеса. Принять участие в конкурсе может каждый в соответствии с возрастным цензом от 18 до 25 лет. Программа проекта предусматривает обучение по пяти блокам с последующим опубликованием на канале в YouTube для обеспечения дистанционного формата обучения. Заявки для участия в проекте принимаются до 13 марта. Участие в проекте бесплатное.

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