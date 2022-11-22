Проект республиканской инвестиционной программы формирует Правительство Дагестана

21 ноября в Правительстве Дагестана рассмотрели вопрос формирования перечня объектов, включаемых в проект РИП на 2023 и на плановый 2024-2025 гг. Совещание состоялось под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Открывая обсуждение, Председатель Правительства РД сообщил участникам, что РИП сформирована на три года, что позволяет сократить временные потери на ежегодные аукционные процедуры, обеспечить заключение контрактов на весь период строительства объекта и т.д.

По предварительным данным, общий объем финансирования Программы в трёхлетнем периоде составляет более сорока миллиардов рублей, предусматривается финансирование почти двухсот объектов.

В рамках совещания, Председатель Правительства Дагестана акцентировал внимание на объектах, которые должны быть включены в РИП в обязательном порядке.

«Это стройки и объекты, финансирование которых предусматривается при долевом участии средств федерального бюджета, переходящие социально значимые объекты, имеющие высокую степень строительной готовности не менее 70% и объекты незавершённого строительства», — сказал Абдулмуслимов.