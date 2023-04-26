Экономика

Проект по возрождению деградированных пастбищ на севере региона будет реализован в Дагестане

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26 апреля Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл встречу с инициаторами проекта по возрождению деградированных пастбищных земель Северного Дагестана. Ими являются доктор биологических наук Залибек Залибеков и заведующий лабораторией региональной геологии минерального сырья Института геологии ДФИЦ РАН Василий Черкашин.

Данный проект, по словам Залибекова, имеет принципиальную значимость для тех районов Дагестана, которые расположены на севере республики. Здесь проблема деградации пастбищ становится актуальной в связи с прогрессированием процесса их опустынивания. По словам Валерия Черкашина, пилотный проект уже был реализован в Кочубейской зоне.

В ходе обсуждения, Председатель Правительства РД заверил инициаторов проекта в оказании поддержки, а также попросил их составить смету и расчёт проекта. Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минсельхозпроду Дагестана обеспечить сопровождение реализации проекта.

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