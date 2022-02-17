Проект ООО «НИВА» получил одобрение Правительства РД

Вопросы оказания мер государственной поддержки инвестиционным проектам обсудили на совещании в Правительстве Республики Дагестан под руководством врио Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. В совещании, которое состоялось 16 февраля, принял участие и врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мурад Абашилов. Он прокомментировал вопрос целесообразности предоставления земельного участка в Кизлярском районе без проведения торгов проекту «Создание центра по производству и переработке риса «ПРОМ-РИС», который был предложен на рассмотрение членам Правительства РД. Хаджи-Мурад Абашилов отметил, что данный проект, инициатором которого выступает ООО «НИВА», предполагает расширение действующего производства и увеличение посевных угодий для выращивания и переработки зерновых культур. Общая потребность инвестиционного проекта составляет 6500 гектар. По итогам заседания члены Правительства приняли решение предоставить в аренду земельный участок без проведения торгов для реализации проекта ООО «НИВА».

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