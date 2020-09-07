Проект ОНФ «Регион заботы» передал кислородные концентраторы городской клинической больнице Махачкалы

В рамках акции взаимопомощи #МыВместе жизненно важное медицинское оборудование доставлено в Республику Дагестан, пилотный регион проекта ОНФ «Регион заботы». Это первая партия крупной поставки медоборудования в ГБУ РД «Городская клиническая больница No1» на общую сумму 12,5 миллионов рублей.

В разгар пандемии медучреждение перепрофилировали под инфекционный госпиталь для больных с диагнозом коронавирус. Врачи работали в режиме 24/7, а кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ стали спасительными для самых тяжелых пациентов.

Сейчас потребность в оборудовании сохраняется. «Спасибо Анне Константиновне Федермессер и проекту «Регион заботы», передавшим нам 25 кислородных концентраторов, 2 тромбоэластографа, 100 инфузионных насосов и расходные материалы для медицинского оборудования, – столь необходимые нам сейчас. Это неоценимая помощь», – прокомментировала поставку медоборудования заместитель главного врача по лечебной работегородской клинической больницы г. Махачкалы Лайла Гаджиева.

Врачи объясняют, что аппарат ИВЛ обеспечивает кислородную поддержку только через интубацию – серьезную медицинскую манипуляцию, провести ее вне реанимации невозможно. Для пациентов с дыхательной недостаточностью полученные кислородные концентраторы – единственная возможность дышать и при этом находиться в обычной палате, а не в реанимационном отделении, где лежат люди в тяжелейшем состоянии.

Это важно не только с медицинской, но и с психологической точки зрения. От окружающей обстановки, в том числе, зависит комфортность пребывания в больничных стенах, настрой человека и скорость выздоровления.

Медицинский эксперт проекта ОНФ «Регион заботы», врач анестезиолог-реаниматолог больницы No40 в Коммунарке Егор Ларин: – Формируя перечень оборудования, мы ориентировались на потребности больницы. С одной стороны, учитывали, что в ГКБ находятся ковид-пациенты, нуждающиеся в лечении. С диагнозом коронавирус связана повышенная свертываемость крови, стандартные анализы не всегда информативны, а данные тромбоэластографа помогут врачу подобрать адекватное лечение. С другой стороны, включенные в поставку кислородные концентраторы крайненеобходимы людям не только с ковид-диагнозом, но и с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, особенно при хронической обструктивной болезни легких. Это значит, что необходимость в этом медоборудовании остается актуальной всегда. В рамках проекта «Регион заботы» совместно с региональным Минздравом разработана программа развития паллиативной помощи в Республике Дагестан. Она предусматривает создание центров выдачи медоборудования на дом, в том числе и кислородные концентраторы.

Многие паллиативные больные месяцами живут в реанимации и кислородный концентратор, переданный в семью тяжелобольного человека, дарит ему не только возможность дышать, но и жить среди родных и близких людей. Кислородными концентраторами будет обеспечено и единственное в Дагестане паллиативное отделение для взрослых – оно действует на базе горбольницы Махачкалы.

В начале пандемии в рамках акции #МыВместе проект «Регион заботы» совместно с ОНФ, «Всероссийским движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров закупили и передали в медицинские исоциальные учреждения республики более 40 тыс. средств индивидуальнойзащиты, пульсоксиметры, средства для дезинфекции. В мае Дагестан посетили автор проекта «Регион заботы», учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и глава правления «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. Они передали медикам 20 тыс. высокоточных генетических тестов накоронавирусную инфекцию и тогда же врачами была озвучена необходимость закупки кислородных концентраторов, инфузоматов, пульсоксиметров, тромбоэластографов, стерилизаторов.

Просьба была услышана. Первая поставка уже состоялась, вторая часть партии медоборудования будет доставлена в городскую клиническую больницу Махачкалы до конца сентября.