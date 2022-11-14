Проект «Многодетная семья»

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуют Всероссийский проект «Многодетная Россия».

Проект направлен на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей. Проект реализуется с 2020 года, и за это время привлек значительное количество многодетных семей, НКО и представителей государственной власти из более 80 регионов страны.

Проект «За тебя, Россия, мы твоя семья» стартует и продлится до 23 ноября.

Самые интересные и содержательные заявки станут частью фильма-концерта, премьера которого состоится онлайн и будет приурочена к Дню Конституции.

Также в проекте предлагается принять участие и многодетным семьям, которые помогают другим семьям и людям, оказавшимся в трудной ситуации, справиться с проблемами, оказывают поддержку, помогают адаптироваться. Заявки от семей будут приниматься и после 23 ноября. Самые интересные добрые истории будут опубликованы на информационных ресурсах проекта «Многодетная Россия».

Приглашаются принять участие в проекте НКО, действующие на территории региона, и многодетные семьи.

Подробная информация на сайте проекта https://многодетные-семьи.рф/russia