Проект «Местные инициативы» получил в 2022 году шестьсот миллионов рублей

В текущем году на реализацию проекта «Местные инициативы» из бюджета Дагестана выделено в три раза больше средств, чем в 2021 году. На данные средства будет благоустроена общественная инфраструктура. А какая именно, решат сами граждане, однако при одном условии, необходимо обеспечение софинансирования из бюджета муниципалитета, а также вклад со стороны предпринимателей и меценатов. В текущем году подано двести заявок из сорока двух муниципалитетов Республики Дагестан, из них отобрано 128 проектов. По словам врио министра экономики и территориального развития РД Арсена Рустамова, программа местных инициатив оказывает помощь там, где, например, республиканские власти не успели привести в порядок сельские дороги, ведущие к историческим и туристическим объектам. Так дорога к смотровой площадке Сулакского каньона будет отремонтирована по проекту «Местные инициативы».

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