Политика

Проект «Местные инициативы» начал приём заявок

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Минэкономики и территориального развития РД сообщил о старте приёма заявок на участие в проекте «Местные инициативы». Республиканский бюджет выделяет на реализацию проекта порядка 400 миллионов рублей.

Софинансирование, как и прежде, будет обязательным условием. Софинансирование требуется как из муниципального бюджета, так и от меценатов.

Изменения в перечне объектов, подлежащих модернизации, касаются дорог — теперь работы могут вестись и на них. Зато открытые плоскостные спортивные сооружения в рамках проекта строиться и ремонтироваться не будут.

Сбор заявок продлится до 31 марта.

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