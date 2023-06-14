Проект Каспийского прибрежного кластера презентуется на ПМЭФ

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума на стенде Республики Дагестан представлен проект планировки комплекса «Каспийский прибрежный кластер».

Проект представлен в форме подсвеченного макета с электронным экраном.

На территории кластера планируется обустройство береговой полосы длиною 6 км, создать 22 гостинцы с 12000 сдаваемых мест для туристов, современные спортивные и развлекательные площадки, парк впечатлений и яхтенную марину.

Следует отметить, что он будет расположен в Дербентском районе. Разработкой мастер-плана комплекса занимается корпорация развития «Кавказ.РФ» вместе с Минэкономразвития России и Правительством Дагестана.