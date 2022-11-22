Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы принят во II чтении

Государственная Дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ предусматривает доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн рублей (17,4 % ВВП), расходы — 29,056 трлн (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн рублей, в 2025 году — до 27,98 трлн, а расходы — до 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно. В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2 % ВВП, в 2024 году — 1,4 % ВВП, в 2025 году — 0,7 % ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

Всего к проекту бюджета было подано 750 поправок, из них принято 605 поправок. Общий объем перераспределяемых средств, в том числе зарезервированных, составил порядка 2 трлн рублей.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Султан Хамзаев прокомментировал итоги принятого во втором чтении бюджета: «Ко второму чтению мы смогли увеличить финансирование ключевых отраслей, перераспределив более триллиона рублей. Основная задача усилить приоритетные направления, которые напрямую сказываются на социальном комфорте наших граждан», – сказал Султан Хамзаев.

Парламентарий также отметил ключевые вопросы отраженные в бюджете, которые напрямую беспокоят жителей Дагестана. «Решение проблем с водой, развитие централизованного газоснабжения, сетей, строительство новой социальной инфраструктуры, поддержка семей с детьми, наших старших – возрастных граждан. Все учтено, в рамках нашей коллективной работы», – отметил депутат.

Парламентарий также рекомендовал уйти от абстрактных формулировок про «социальный бюджет». «Люди этого не понимают. В понимании людей бюджет должен быть комплексным, всеобъемлющим, включающим в себя все сферы жизнедеятельности страны. Люди хотят гарантии того, что каждый рубль уйдет по назначению, будет результат, который почувствует каждый житель нашей страны. Мы не просто должны принять бюджет, но в дальнейшем обеспечить парламентский контроль исполнения принятого главного федерального закона страны», – заключил Султан Хамзаев.