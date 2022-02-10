Проект «Доступное ремесло» будет реализован в Дагестане

В Историческом парке в городе Махачкала будет реализован проект-победитель конкурса социально-значимых проектов Министерства труда и социального развития Дагестана «Доступное ремесло». Данный проект призван обучить людей с ограниченными возможностями гончарному делу и резьбе по дереву. Инициатором данного проекта является Магомед Магомедов, по его словам уже приобретено необходимое оборудование, на данный момент ведётся его установка. Здесь научится новым навыкам смогут более ста двадцати человек. По окончании проекта, в Историческом парке будет организована экспозиция работ, созданных в мастерской.

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