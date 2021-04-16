Нацпроекты в РД

Проект «100 школ» в Дагестане получит больше 200 млн рублей

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В Дагестане уже определены победители среди школ, которые будут модернизированы в рамках проекта «100 школ». Всего заявок в текущем году было подано 146. Участие приняли 34 муниципалитета. Победителями проекта признаны 105 школ, куда будет направлено финансирование более чем в 200 миллионов рублей.
Следует отметить, что за последние три года в республике в рамках реализации проекта отремонтировано 470 школ.

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