Продуктовый рынок России требует мер стабилизации

Минсельхоз России в соответствии с указом руководителя государства совместно с другими заинтересованными отраслями и ведомствами разрабатывают решения для возможности снижения цен на основные значимые продукты с учётом интересов производителей.

Также будет осуществлён контроль за ценами с целью недопущения их необоснованного роста.

Расстат сообщает, что за год наибольший рост стоимости наблюдается у сахара и подсолнечного масла. С целью стабилизации цен сформировано предложение о фиксации розничных цен на данные продукты: на сахар 45 рублей, на подсолнечное масло 110 рублей.