Агул, Общество

Продовольственную и материальную помощь семьям мобилизованных граждан продолжают оказывать в Агульском районе

Оставить комментарий

Очередной выезд специалистов администрации МО «Агульский район» состоялся в семьи, которые находятся на особом контроле. В ходе посещения, детям мобилизованных граждан были вручены сладости и школьные канцелярские товары.

Напомним, что в муниципальном образовании, по поручению руководителя района Закира Каидова, индивидуально разбирается каждый вопрос, с целью максимально оперативного решения проблем каждой семьи, мобилизованных граждан.

Данные мероприятия проводятся в рамках реализации общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Также читают:

В Буйнакске состоялось заседание Комиссии по ЧС
В Дагестане участники форума спасли тонущего жител...
«COVID-19» опять набрал обороты
В Дагестане открылись инклюзивные смены для детей ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.