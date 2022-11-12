Продовольственную и материальную помощь семьям мобилизованных граждан продолжают оказывать в Агульском районе

Очередной выезд специалистов администрации МО «Агульский район» состоялся в семьи, которые находятся на особом контроле. В ходе посещения, детям мобилизованных граждан были вручены сладости и школьные канцелярские товары.

Напомним, что в муниципальном образовании, по поручению руководителя района Закира Каидова, индивидуально разбирается каждый вопрос, с целью максимально оперативного решения проблем каждой семьи, мобилизованных граждан.

Данные мероприятия проводятся в рамках реализации общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ