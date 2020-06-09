Внезапная напасть в лице пандемии, грубо говоря, взяла власть в свои руки и нарушила привычный образ жизни как всего государства, так и каждого человека. Судя по переполненным больницам, в Дагестане, к сожалению, самый разгар вируса. Коварный COVID-19 не обошёл стороной и наш Агульский район. Несмотря на то, что режим самоизоляции продолжается, больных становиться с каждым днем все больше и больше.

В связи с этим усилены меры соблюдения карантина. Продолжаются профилактические мероприятия по недопущению заражения. Особое внимание уделяется соблюдению санитарно–эпидемиологических мер в больших селах, в местах, где на сегодняшний день возможно увидеть скопление людей, в основном, у крупных продовольственных магазинов.

По решению оперштаба и по поручению главы района обходят магазины и разъясняют рекомендации продавцам и покупателям, чтоб не запускали и не заходили более одного, двух человек, соблюдали социальную дистанцию и обязательно носили маски и перчатки. В случае несоблюдения правил будут наложены штрафные санкции.

Во избежание еще больших жертв призываем народ относится к этому с наибольшей серьезностью! Пожалуйста, прислушайтесь ко всем предписаниям!

Салихат Малагусейнова