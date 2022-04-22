Проведение в Республике Дагестан патриотической акции «Вахта Памяти», посвящённой Знамени Победы, демонстрирует единство жителей Дагестана и всей России, гордость за то, что мы все живем в великой стране, благодарность ныне живущих поколению героев-победителей, а также поддержку наших воинов, которые участвуют в специальной операции на Украине.

Дагестанцы гордятся своим земляком и вечно будут помнить Нурмагомеда Гаджимагомедова, который получил Первое звание Героя России за время спецоперации на Украине посмертно.

Такие как он — это хранители и продолжатели священного для каждого дагестанца образа Знамени Победы, в установлении которого над Рейхстагом участвовал дагестанец Абдулхаким Исмаилов из легендарной 150 стрелковой дивизии.

И сегодня, во вновь сформированной 150 стрелковой дивизии, задействованной в специальной военной операции на территории Украины, дагестанцы проявляют чудеса героизма, продолжая победное дело своих предков в борьбе с нацизмом.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»