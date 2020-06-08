Образование

Продолжается строительство школы в селе Ново-Аргвани

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В условиях всеобщей самоизоляции не прекращается работа по строительству комплекса зданий общеобразовательного учреждения в селе Ново-Аргвани МР «Гумбетовский район».

Возведение объекта, общей стоимостью в двести сорок миллионов рублей, по мнению директора школы Башира Баширова большая радость для всех жителей села.

Теперь для комфорта учащихся и педагогов будет новый корпус на двести пятьдесят учеников, спортзал, пищеблок и др. Строительство школы проходит в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы.

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