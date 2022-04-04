Продолжается сбор идей на форум «Сильные идеи для нового времени»

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации будет организован форум «Сильные идеи для нового времени», с целью выбора и реализации сотни сильных идей, реализация которых внесёт большой вклад в развитие страны до 2030 года. Организатором мероприятия выступает АНО » Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Сбор идей начался с 22 февраля и продлится 22 апреля текущего года. В продвижении идей на площадках международных и отечественных мероприятий окажет Фонд Росконгресс. Очные мероприятия в рамках форума планируются в июле 2022 года.

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