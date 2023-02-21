Общество

Продолжается регулярная помощь и поддержка семьям мобилизованных хасавюртовцев

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Ежедневно по поручению руководителя города Хасавюрт Корголи Корголиева депутаты городского Собрания, представители администрации и волонтеры штаба #МыВместе посещают семьи граждан, отправившихся в зону специальной военной операции в рамках частичной мобилизации.

Сегодня в очередной раз посетить и узнать с какими повседневными проблемами сталкивается семья мобилизованного Магомеда Гойземирова отправились депутат городского Собрания Эльмурза Деветов, специалист УКС и МП Фатима Керимова и волонтер штаба #МыВместе, которые передали матери Магомеда продукты первой необходимости, узнали о насущных проблемах и пожелали скорейшего возвращения домой её сына.

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