Экономика

Продолжается регистрация на форум «Волонтеры туризма»

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В Дагестане началась регистрация на форум «Волонтеры туризма». Желающие участвовать должны заполнить форму в АИС «Молодежь России».

Министерство по туризму и народным художественным промыслам проводит форум 8-9 июля в Махачкале. В нем могут принять участие молодые люди из сел и городов республики.

Ведущие российские эксперты волонтерского движения в сфере туризма будут проводить тренинги по технологии проектной деятельности, состоятся презентации успешных практик организации молодежных и волонтерских, событийных и медиа проектов в сфере туризма.

Проектная работа будет проводиться по направлениям: этнокультурный, событийный туризм, брендинг территории, сельский туризм.

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