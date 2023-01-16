Продолжается работа по развитию инфраструктуры в рамках государственной программы РФ «Развитие Северо — Кавказского федерального округа»

В 2022 году со 100% кассовым освоением реализованы мероприятия по проектированию и строительству шести объектов с общим объемом финансирования из федерального бюджета 991,7 млн рублей.

Как доложил руководителю Дагестана и.о. профильного министра Александр Нестеров, в 2023-2025 годах планируется также строительство и реконструкция следующих объектов: строительство водоводов «Кайтаг-Дербент» и «Шурдере» в Дербенте; реконструкция внутригородских сетей канализации в Хасавюрте; реконструкция систем водоотведения в Дагестанских Огнях; модернизация Тарнаирских водопроводных очистных сооружений.