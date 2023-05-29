Продолжается приём заявок на участие в премии #МыВместе

До 31 мая на сайте: http://премия.мывместе.рф продолжается приём заявок на участие в Международной премии #МыВместе.

Премия поддержит проекты, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни. Грантовый фонд составляет 90 миллионов рублей.

В 2023 году премия «Мы вместе» расширена до 11 номинаций. Среди них новые номинации «Обучение служением» и «МыВместе — Россия», а также четыре специальных номинации, в том числе новая — «Наставничество года». По окончании сбора заявок пройдут отборочные этапы: региональный, полуфинал и финал.

Церемония награждения, приуроченная ко Дню волонтера, состоится в рамках Международного форума гражданского участия #МыВместе на ВДНХ в начале декабря 2023 года. В церемонии по традиции примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

Участниками премии могут стать авторы социальных инициатив. С положением о мероприятии можно ознакомится по ссылке: https://премия.мывместе.рф/rules.