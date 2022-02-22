Продолжается прием заявок на конкурс патриотической направленности памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца»

Продолжается прием заявок на конкурс патриотической направленности «Пробуждая сердца», посвященный памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового.

Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные заявки (старше 12 лет), семейные и коллективные заявки. Для этого необходимо прислать видеозапись или текст (в зависимости от направления). Конкурс проводится в различных возрастных категориях по 8 номинациям: выразительное чтение наизусть, творческая постановка, эссе, стихи собственного сочинения. Допускается участие в нескольких номинациях.

Работы к участию принимаются до 13 марта.

Федеральный отбор конкурсных работ будут проводить народные артисты РФ Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Олег Газманов, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Эдгард Запашный, актер театра и кино, лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко, заслуженные артисты России Зара, Денис Майданов, Марина Девятова, Сергей Войтенко, заслуженный работник культуры РФ Николай Наумов, солист крупнейших российских и зарубежных музыкальных коллективов Михаил Гаврилов, крымский поэт и композитор, друг Василия Ланового Константин Фролов. Возглавила федеральное жюри конкурса вдова Василия Ланового — народная артистка РФ Ирина Купченко.

Заявку на конкурс можно подать до 13 марта на сайтах https://www.polkrf.ru/ и https://www.pravnuki-pobediteley.ru/. Информация о конкурсе по телефону 8-800-20-1945-0.

Лауреаты, занявшие 1 место, получают уникальный памятный знак имени В.С. Ланового и ценные призы. Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, приглашаются в г. Москву для участия в итоговом мероприятии. Участники конкурса получают сертификат.