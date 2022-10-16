Продолжается поставка гуманитарной помощи Донбассу от Дагестана

В Донецке состоялась встреча депутатов Госдумы Шолбана Кара-оола и Султана Хамзаева с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Обсуждались вопросы, связанные с гуманитарной помощью, проблемы социально-экономического развития региона, а также вопросы, связанные законодательством и его гармонизацией.

По итогу встречи Денис Пушилин поблагодарил депутатов за поддержку: «Благодарю заместителя Государственной Думы РФ Шолбана Кара-оола и депутата Бийсултана Хамзаева за визит в Донецк и поддержку Донецкой Народной Республики».

В свою очередь вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол отметил ряд первоочередных вопросов. «На время переходного периода нужна нормативно-правовая база, по которой будут жить и трудиться люди — это то, чего ждут здесь от нас. Например, это касается предпринимателей, порядок уплаты ими налогов, работа правоохранительных органов, которым необходимо определиться, по какому УПК им ориентироваться. Одни хотят работать уже в российском правовом поле, другие пока не могут перейти, в том числе суды. Но при поддержке большой России у нас есть уверенность, что вместе мы все преодолеем»,– заявил парламентарий.

Султан Хамзаев пообещал, что поддержка региону будет продолжена: «Я в Государственной Думе представляю Республику Дагестан. Не самый богатый регион, но с февраля месяца в сторону Донбасса нами, дагестанцами, было направлено свыше 2500 тонн гуманитарной помощи. Мы в Дагестане проходили, знаем, что все это можно исправить и над этим нам надо работать самим. И вся эта помощь – идёт от чистого сердца, от людей. Они знают, понимают, хотят, чтобы здесь был порядок, безопасность, для детей в первую очередь. Это внимание. Вы на нас можете расчитывать», – сообщил депутат.