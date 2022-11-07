Продолжается конкурс, посвящённый предпринимателям-землякам

1 декабря 2022 года знатоков из Дагестана ждёт посвящённая предпринимателям Олимпиада с денежными призами. До 30 декабря 2022 года проводится Конкурс среди авторов публикаций и исследований о предпринимателях-земляках.

Об этом проинформировал член Общественной палаты Российской Федерации, доктор наук Леонид Шафиров – соорганизатор Всероссийского конкурса «Узнай Россию. Предприниматели – земляки». На конкурс принимаются исследовательские работы и публикации, посвящённые предпринимателям из разных регионов России – как современникам, так и тем, кто оставил след в истории. Принципиальное условие – герои конкурсных работ должны не только развивать собственное дело, но и вносить вклад в развитие территорий.

Положение о Конкурсе опубликовано на сайте Общероссийской общественной организации «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи» (https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki).