Продолжается конкурс «Флагманы образования»

Продолжается профессиональный конкурс «Флагманы образования» AHO «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Цель конкурса — поиск, развитие и поддержка перспективных команд образовательных организаций, имеющих инновационный педагогический и управленческий опыт в соответствии с современными тенденциями развития российского образования.

Конкурс стартовал в октябре 2021 года, продолжится до июня 2022 года. В конкурсе может принять участие команда из четырех педагогических работников, представляющих одну школу.