Продолжается голосование по проектам благоустройства

Продолжается общественное голосование по определению территорий для благоустройства в 2021 году. Отдать свой голос можно до конца мая на портале https://5.gorodsreda.ru/. В акции уже приняли участие почти шестьдесят пять тысяч дагестанцев. Особенно активные респонденты проживают в городе Избербаш. Уже в голосовании приняли участие почти тринадцать тысяч избербашцев. В столице республики на голосование вынесено около двадцати объектов. Среди них наиболее актуальным, по мнению махачкалинцев, стал сквер по улице Абубакарова, за который проголосовали почти четыре тысячи горожан.