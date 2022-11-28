Общество

Продлевается прием заявок на участие в конкурсе «Доброволец года»

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Минмолодежи Дагестана продлевает прием заявок на республиканской конкурс «Доброволец года». Так, подать заявку можно до 10 декабря включительно по адресу г.Махачкала, ул. М.Гаджиева, д.170, АНО «Добровольцы Дагестан» или по электронному адресу dobro@minmol.ru.

Напомним, что участниками конкурса могут стать граждане РФ, проживающие на территории Республики Дагестан, в возрасте от 10 лет и старше. Конкурс проходит по следующим номинациям: доброволец в сфере ЧС и поиска пропавших людей, социальный доброволец, доброволец гражданско-патриотического воспитания, доброволец эколог, доброволец культуры, юный доброволец, доброволец медик, доброволец-наставник.

Вся информация представлена по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Fxj_1Q4U8fizdg.

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