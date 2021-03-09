Продлено действие меморандума в сфере оборота ГСМ

В Минэнерго республики обсудили возможность продления Меморандума «Об обеспечении совместной политики по противодействию незаконным действиям в сфере розничной торговли горюче-смазочными материалами».

Соглашение заключено между руководителями автозаправок.

Речь идет об установлении объективных правил на топливном рынке.

Меморандум позволяет повысить качество нефтепродуктов, контролировать цены на оптовые и розничные продажи ГСМ, вывести из «тени» автозаправочный бизнес.

72 владельца АЗС поддержали продление действия меморандума.