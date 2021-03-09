Экономика

Продлено действие меморандума в сфере оборота ГСМ

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В Минэнерго республики обсудили возможность продления Меморандума «Об обеспечении совместной политики по противодействию незаконным действиям в сфере розничной торговли горюче-смазочными материалами».

Соглашение заключено между руководителями автозаправок.
Речь идет об установлении объективных правил на топливном рынке.

Меморандум позволяет повысить качество нефтепродуктов, контролировать цены на оптовые и розничные продажи ГСМ, вывести из «тени» автозаправочный бизнес.

72 владельца АЗС поддержали продление действия меморандума.

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