Продлена регистрация на конкурс «Лидеры России»

Заявки можно подавать до 17 мая, в том числе и в треке «Информационные технологии» для специалистов цифровой сферы.

Регистрация участников проходит на сайте лидерыроссии.рф. Принять участие в конкурсе могут все в возрасте до 55 лет с опытом управления не менее двух лет.

При заполнении заявки необходимо выбрать один из восьми представленных треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты», «Международный».