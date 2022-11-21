Продлен срок подачи заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года»

Срок подачи заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года» продлен до 26 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале Центра оказания услуг «Мой бизнес».

Напомним, что конкурс направлен на поиск, выявление и популяризацию лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей. Принять в нем участие могут субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, приносящий доход.

Подать заявку и узнать подробнее о номинациях можно на сайте https://mirmol.ru/novosti/prodlen-srok-podachi-zajavok-na-uchastie-v-regionalnom-jetape-konkursa-luchshij-socialnyj-proekt-goda/

Источник: Мирмол