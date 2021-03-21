Пробуждение весны в суровых горах Агула

Весна пробуждается в Агуле. Освободившись от ледяных оков, мутные воды реки Чираг-чай с шумом устремилась с гор на равнину сквозь вековые арки древнейшего моста. А вот весело журчит и бежит прозрачный ручеек из чистых родниковых вод из-под льда.

Удивительная тяга к жизни мать-и-мачехи, которая своей дикой красотой и энергией пробилась к солнцу сквозь лед и снег. Тут и там, сквозь траву прошлой осени, которая уже начинает зеленеть, выглядывают бело-сиреневые лепесточки подснежников.

Лучший календарь природы в горах — это календарь вековых наблюдений наших предков, которые передаются из поколения в поколение. И как бы в подтверждение этого, вслед за празднованием 16 марта весеннего обрядового праздника «Хьидин Iуьш» (Ночь весны) в селах Тпиг и Хутхул, 17 марта, в первый день весны по народному календарю, в Агуле прошел кратковременный дождь.

Абдурахман Манафов