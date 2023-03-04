Общество

Проблемы семей мобилизованных горожан продолжают решать в Хасавюрте

Оставить комментарий

Семью мобилизованного жителя Хасавюрта Ибрагима Адильханова в очередной раз навестили депутат городского Собрания Олеся Зубаирова, заместитель начальника Управления торговли, потребительского рынка и предпринимательства Абакар Базаев и волонтеры муниципального штаба #МыВместе.

Они привезли продукты первой необходимости беременной супруге военнослужащего, уже воспитывающей двоих детей. Ранее отцу бойца было оказано содействие в прохождении лечения в условиях стационара, на этот раз с подобной просьбой обратилась мама участника СВО. Депутат заверила, что в самое ближайшее время эта просьба будет удовлетворена.

В свою очередь, женщина выразила слова благодарности Главе города за заботу о семьях участников СВО.

Напомним, что с начала объявления в стране частичной мобилизации Глава Хасавюрта Корголи Корголиев поручил активу города оказывать всестороннюю поддержку родным и близким военнослужащих.

Также читают:

Махмуд Амиралиев напомнил о начале осенней призывн...
Учащиеся дагестанских школ приглашаются к участию ...
Iудтти савабин кар
Абдулхаким Гаджиев организовал отдых для детей вое...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *