Проблемы с питьевой водой в Дагестане в 2023 году будут решаться за счет средств федерального бюджета

Соответствующее поручение вице-премьер России Марат Хуснуллин дал федеральным министерствам строительства и финансов. Ими прорабатывается вопрос выделения средств на строительство или реконструкцию объектов водоснабжения в Дагестане и еще нескольких регионах страны.

«Дополнительные средства мы сможем направить на решение наболевших проблем с водоснабжением и ЖКХ. И надо понимать, что это результат взаимодействия главы республики Сергея Алимовича Меликова с федеральным центром, который нас слышит и помогает республике. Мы будем готовить предложения по объектам, которые могут быть профинансированы за счет этих средств», — прокомментировал решение глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Напомним, в 2022 году республика исполнила все обязательства по федеральному проекту «Чистая вода», освоив его на 100%.