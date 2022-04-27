Проблемы русскоязычного населения обсудили на заседании Правительственной комиссии РД

В Правительстве РД под руководством вице-премьера Рамазана Джафарова состоялось заседание Правительственной комиссии по проблемам русскоязычного населения. Темой заседания стало обсуждение работы ГБУ РД «Республиканский центр русского языка и культуры» Миннаца РД по формированию межнационального общения, дружбы и сплочённости народов Дагестана, реализации приоритетных направлений государственной нацполитики. По теме выступил директор центра Руслан Луговой. По его словам, работа центра осуществляется в соответствии с задачами, которые обозначены в Стратегии государственной национальной политики РФ.

Центр в целях культурно-просветительской работы с населением проводит различные мероприятия. Одним из них стала культурно-просветительская экспедиция «Истоки братства русского и дагестанских народов», которая прошла в тринадцати муниципалитетах Дагестана и охватила около двух тысяч человек.

В свою очередь, Рамазан Джафаров отметил значимость работы и центра и выразил благодарность специалистам учреждения за их труд. «Центром проводится большая работа, чтобы её усилить надо, чтобы к ней подключились образовательные учреждения и муниципалитеты», — сказал Рамазан Джафаров.