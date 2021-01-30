Проблемы развития газо- и электроснабжения в Дагестане обсудили под руководством Сергея Меликова

Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс и врио Главы Дагестана Сергей Меликов с участием представителей ПАО «Россети», ООО «Газпром», начальника Главного управления МВД РФ по СКФО Сергея Бачурина и других 29 января провели совещание, посвящённое проблемам развития электро- и газоснабжения в регионе.

Сергей Меликов подчеркнул, что бесперебойная работа энергоотрасли — гарант поступательного развития региона, так как это отражается на инвестклимате и на качестве уровня социальной жизни и ряде других аспектов и сфер.

Врио главы республики обратил внимание на ряд проблем, которые требуют особого внимания и ускоренного решения: износ сетей, отсутствие платёжной дисциплины населения, наличие бесхозных сетей, что вкупе приводит к аварийным и трагическим последствиям в зимнее время и периоды сезонных ветров.

Руководитель региона поблагодарил «Россети» и «Газпром» за то, что с пониманием относятся к существующим проблемам и идут навстречу в их решении даже в тех случаях, когда это является не сферой их ответственности. В пример были приведены бесхозные сети, которые обслуживаются при возникновении аварий сотрудниками ПАО «Россети». Он напомнил, что на данный момент проводится инвентаризация бесхозных сетей, что впоследствии позволит решить вопрос на корню.

В области газоснабжения износ газораспределительных станций составляет более 20%: из 107 26 требуеют замены.

На совещании было уделено внимание и незаконным подключениям к электро- и газосетям. Сергей Меликов потребовал декриминализировать сферу в данном направлении, так как незаконные «врезки», наряду с низкой платёжной дисциплиной не позволяют качественно обслуживать сети.

Максим Владимиров, замполпреда Президента РФ в МКФО, отметил, что озвученные проблемные вопросы энергетического комплекса пытались решить последние годы путем комплекса различных мер, однако кое-какие проблемы остались так и нерешенными. В частности: отсутствие платёжной дисциплины и износ сетей. Он предложил рассмотреть вопрос списания долгов.