Проблемы находят решения

Как уже писала «Дагестанская правда», на прямую линию Главы Дагестана, прошедшую 25 января этого года, поступило более 4 тысяч обращений дагестанцев. Руководитель республики Сергей Меликов в прямом телеэфире ответил на часть из них и заверил, что ни одно обращение не останется без реагирования. Предлагаем читателям некоторые поднятые в обращениях проблемы и ответы должностных лиц, призванных их решать.

Из селения Шумлелик Ногайского района к Главе РД обратилась Ш. Абдулманапова. Она посетовала, что улучшению качества жизни сельчан уделяется мало внимания. Сельчане ждут не дождутся, когда отремонтируют дорогу, построят школу и детский сад, наладится нормальное электроснабжение. Также женщина пожаловалась на директора школы О. Шахбанова, который на неоднократные обращения к нему как к депутату районного Собрания создал проблемы её детям в школе и дело даже дошло до рукоприкладства.

На это обращение отреагировал глава администрации района Д. Эсиргепов. В своём ответе он сообщает, что в селении начато строительство общеобразовательной организации на 200 ученических мест. Объект строится в рамках республиканской инвестиционной программы. Заказчик-застройщик ГКУ РД «Агрострой», подрядчик ООО «ПОН». Срок сдачи объекта – август 2024 года.

«Администрацией МР «Ногайский район, – говорится далее в ответе, – проведены землеустроительные работы и подготовлены документы на право собственности на земельный участок площадью 4400 кв. м для строительства детского сада. В Министерство образования и науки РД направлено письмо с просьбой включить в план этого года строительство детсада.

В Минтранс РД направлено письмо с просьбой принять срочные меры по капитальному ремонту дороги Терекли-Мектеб – Нариман – Шумлелик – Кунбатар.

В части сведений о неправомерных действиях директора школы Шахбанова О. М. нами ранее проведена проверка, принято решение рассмотреть вопрос о пребывании его на занимаемой должности по принятию решения по материалу, рассматриваемому в отношении директора судебно-следственными органами».

Д. Нуралиева из Табасаранского района жалуется, что в результате ремонта дороги Мамедкала – Хучни нанесли ущерб домам. «У меня и у моей тёти дома находятся в аварийном состоянии, мы писали в разные инстанции, приходили из администрации и подтвердили, что мой дом находится в аварийном состоянии. Я там живу с тремя детьми. «Зелёнки» нет, хотели сделать, но глава сельсовета «Хапильский» не даёт, там говорят, что архив с 1994 по 2011 год сгорел и данные пока не восстановлены. Все эти годы мы платили налоги, не имея «зелёнки».

Глава муниципалитета М. Курбанов в своём ответе сообщает, что комиссия, созданная для объективного рассмотрения данного обращения, подтвердила, что проблемы, указанные Нуралиевой, возникли в ходе проведения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Мамедкала – Хучни.

«Также по результатам осмотра установлено, – говорится в ответе главы района, – что в случае непроведения специальных работ по ограждению и укреплению откоса, образовавшегося при проведении земляных работ в ходе ремонта дороги, имеется вероятность обрушения указанного жилого дома.

Для признания дома аварийным и определения причин возникновения дефектов в несущих и ограждающих конструкциях дома необходимо проведение строительной экспертизы.

По сведениям, полученным в администрации поселения, Нуралиева Д. У. прописана в указанном жилом доме, но не проживает в селе Татиль и собственником дома не является.

Для сведения сообщаем, что заказчиком проведения работ по капитальному ремонту дороги Мамедкала – Хучни является ГКУ РД «Дагестанавтодор», а подрядчиком – ООО «Фериде». В связи с вышеизложенным ей было рекомендовано обратиться к руководству ГКУ РД «Дагестан­автодор» и ООО «Фериде» для дальнейшего положительного решения вопроса, указанного в её обращении».

Как видим, ответ есть, но нет решения проблемы, с которой Нуралиева вынуждена была обратиться к Главе Дагестана. Еще раз процитируем часть ответа: если не провести специальные работы «по ограждению и укреплению откоса, образовавшегося при проведении земляных работ в ходе ремонта дороги, имеется вероятность обрушения указанного жилого дома». Неужели руководство муниципалитета считает, что констатация факта и есть решение проблемы? А что руководство села, района сделало для того, чтобы помочь человеку? Рекомендовало обратиться к заказчику и подрядчику работ? А почему нельзя было просто снять трубку и поговорить с ними о том, как решить проблему? Люди, когда чиновники гоняют их из одного кабинета в другой и в результате не могут решить проблему, и обращаются к руководителю республики.

А сейчас представим ситуацию, когда вопрос Д. Нуралиевой был бы озвучен в прямом телеэфире и Глава Дагестана даёт поручение руководству муниципалитета разобраться с проблемой. Сомневаемся, что ответ был бы таким.

Несколько вопросов поступило от жителей Буйнакского района, касающихся водоснабжения в селениях Ишкарты и Нижнее Казанище.

В своём ответе руководитель аппарата администрации района Эльдар Гасанханов сообщает, что «водоснабжение Буйнакского района осуществляется из местных поверхностных и подземных источников, а также с Чиркейского водохранилища. Для обеспечения населения питьевой водой во всех сельских поселениях района имеются централизованные системы водоснабжения. В систему централизованных систем водоснабжения района входят 22 водозабора и источника, в том числе 4 поверхностных и 18 подземных источников воды каптажного исполнения, которые находятся на балансе Министерства природных ресурсов и экологии РД. Износ водопроводных сетей и сооружений в значительной части населённых пунктов района составляет более 60 %.

В настоящее время запланировано строительство двух крупных объектов водоснабжения: магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск и водовода Чиркей – Буйнакск с целью обеспечения населения других городов и районов. Вместе с тем водоснабжение большей части Буйнакского района качественной питьевой водой остается на критически опасном уровне.

Перспективным вариантом решения данной проблемы считаем возможность эффективного и бережного использования водных ресурсов Чиркейского водохранилища, расположенного на территории Буйнакского района, путём строительства насосной станции с водозабором и открытого резервуара-водонакопителя объёмом 100 тыс. куб. м возле селения Ишкарты на высоте 900 метров над уровнем моря, со станцией очистки и обеззараживания воды. Зеркало поверхности Чиркейского водохранилища располагается на высоте 330 метров над уровнем моря.

Реализация данного проекта позволит:

– подавать очищенную воду потребителям самотёком, без значительных финансовых затрат по распределительным сетям поселений, что позволит обеспечить качественной питьевой водой большую часть населённых пунктов с населением более 60 тыс. человек, в 13 поселениях Буйнакского района в том числе, пополнять водой имеющиеся в наличии резервуары и водоёмы-накопители, и при необходимости обеспечить питьевой водой часть г. Буйнакска;

– обеспечить растущую потребность населения района качественной водой для питьевого и хозяйственно-бытового назначения, независимо от погодных условий.

Администрацией Буйнакского района направлено письмо в Правительство Республики Дагестан с просьбой оказать содействие в реализации данного проекта».

Жительница с. Телагу (Левашинский район) Хадижат Магомедова обратилась к руководителю республики с просьбой оказать содействие в прокладке новой ветки газопровода от ГРС Хаджалмахи до её села.

«К трубе, которая идет к нам, подключились владельцы тепличных хозяйств. Из-за этого при наступлении холодов у нас в домах не хватает газа, давление падает почти до нуля, и так продолжается уже несколько лет», – жаловалась женщина.

Спустя некоторое время мы связались с ней по телефону, и Хадижат Магомедова сообщила, что после обращения привезли трубы и начали прокладывать новую ветку газопровода. Глава села Мамма Муртазалиев подтвердил эту информацию. «Да, бригада работает, все запланированные мероприятия будут выполнены в установленные сроки», – заверил он.

Редакция продолжает отслеживать решение проблем, поднятых дагестанцами во время прямой линии.

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