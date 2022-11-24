Проблемы и социализацию граждан с инвалидностью обсудили в Правительстве Дагестана

Заместитель председателя правительства провел заседание рабочей группы по делам инвалидов.

В нем приняли участие руководители общественных организаций инвалидов, представители профильных министерств и Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике Народного Собрания РД.

В ходе заседания участники рассмотрели проблемные вопросы, решение которых на сегодняшний день является наиболее актуальным для людей с ограниченными возможностями здоровья республики.

В частности, обсуждалась нехватка центров и квалифицированных специалистов по работе с детьми с задержкой психоэмоционального развития, условия предоставления жилищной субсидии инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, социализация граждан с ОВЗ, обеспечение доступной среды на туристических объектах, а также эффективность работы помощников с ограниченными возможностями здоровья при главах муниципальных образований и профильных министерствах.

Подводя итоги совещания, Мурад Казиев отметил, что на повестку были вынесены действительно важные вопросы и поблагодарил участников за конструктивные предложения по их решению.