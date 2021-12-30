Общество

Проблемы энергетического комплекса Дагестана обсудили в эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе»

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Ризван Мурадов стал героем радиопрограммы «ЦУР на неделе». Врио министра энергетики и ЖКХ Республики Дагестан рассказал о самых острых и сложных вопросах энергетического комплекса региона. По словам руководителя ведомства, электрические сети республики изношены более чем на семьдесят процентов, причиной чего стало отсутствие модернизации в данной отрасли. Однако, по словам министра, ситуация в сфере меняется, чему способствуют существенные вложения в развитие электросетевого комплекса Дагестана. Кроме того, проводятся мероприятия по инвентаризации всего энергетического комплекса региона, что позволяет выявить сети, которые не находятся на балансе ПАО «Россети». В 2022 году, по словам Ризвана Мурадова, будут завершены мероприятия по выявлению бесхозяйственных объектов отрасли.

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