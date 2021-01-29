Проблему с вывозом ТКО обсудили в руководстве региона

29 января Сергей Меликов провёл совещание по вопросам организации обращения с ТКО на территории региона. В работе совещания принял участие и гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев. На данный момент компания проводит мероприятия по инвестиционному развитию отрасли, по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, особое внимание в этом плане уделено республике. В рамках совещания были обсуждены проекты, которые будут реализованы в самое ближайшее время. Первоочередное внимание в решении сложившейся ситуации будет уделено вывозу мусора из городов. Уже определены места сбора, куда будут свезены отходы из муниципалитетов. Важным шагом является и установка тарифов за вывоз мусора. По словам Сергея Меликова, данный вопрос будет оформлен по упрощённой схеме в ускоренном режиме. Врио главы региона подчеркнул, что проблему с ТКО необходимо решить на долгосрочный период, а не временный.

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