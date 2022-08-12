Проблемные вопросы региона, выявленные ЦУР РД, обсудили на совещании под руководством Алексея Гасанова

Проблемные вопросы, выявленные Центром управления регионов Республики Дагестан с 13 июля по 11 августа текущего года, обсудили на совещании под руководством руководителя Администрации Главы и Правительства РД Алексея Гасанова.

В рамках совещания было отмечено, что жителей республики беспокоят вопросы сферы ЖКХ, экологии, пожарной безопасности и развития туристической отрасли. В указанный период было обработано около пяти с половиной тысяч обращений граждан, основная масса которых поступила от жителей крупных городов Дагестана. Руководитель ЦУР Республики Дагестан Магомедсултан Абдуралимов озвучил решения, принятые по вопросам озвученным ранее. В их числе включение строительства типового модульного ФАПа в с. Согода Цумадинского района в Программу модернизации первичного звена здравоохранения, и сформирование участка под строительство нового ФАПа в селе Кандаураул Хасавюртовского района. По всем озвученным вопросам были поставлены конкретные задачи. В рамках совещания Алексей Гасанов нацелил коллег на повышение оперативности и качества реагирования на обращения граждан.