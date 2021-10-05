Проблема со стихийными свалками в Агульском районе остаётся актуальной

4 октября под руководством главы Агульского района Закира Каидова прошло очередное еженедельное совещание с участием руководителей организаций и учреждений, функционирующих в муниципалитете.

В докладе об оперативной обстановке представитель ОМВД по Агульскому району Хазбулат Маллаев сообщил о фактах фиксации несанкционированных свалок.

Комментируя выступление представителя правопорядка, Закир Каидов отметил, что до людей должно дойти: санитарное состояние муниципалитета зависит от каждого из его жителей. «На сегодняшний день ни один человек за истекшие 9 месяцев этого года ни одного рубля по вывозу мусора пока не оплатил. Вывоз мусора своими силами и средствами мы осуществляем, но не всегда успеваем вовремя», — сообщил Каидов.

По словам руководителя муниципалитета, люди начинают правильно реагировать только тогда, когда начинают проводить проверки.

Также на совещании озвучили проблему выпаса скота. Хозяева скотины, выгнав домашних животных за порог двора, забывают об ответственности за ее содержание. По этому поводу глава села Тпиг Раджаб Ахмедов отметил безответственность некоторых сельчан, которые нарушают очередность выпаса животных или игнорируют общественные правила использования сельхозугодий. «Люди знают, когда наступит их очередь выпаса общественного скота, но, когда, ссылаясь на что-то, или без отсутствия видимых причин нарушают общественный порядок, их соседи даже не умудряются делать им замечание. Даже не спрашивают, почему те не пошли в свою очередь пасти животных. Все ссылаются на меня. Я же не могу в каждый дом стучаться и говорить, что сегодня или завтра их очередь. Они же знают, списки висят», — выразил возмущение глава села.

Глава муниципалитета призвал не допускать подобных случаев и по-человечески не понимающих штрафовать.

Далее руководителю ЕДДС Али Абдулаеву глава муниципалитета в случае природных аномалий поручил сохранить контакты всех руководителей организаций, функционирующих в муниципалитете, чтобы они были на связи.

Руководитель районных электросетей Изамудин Шабанов сообщил об одном аварийном отключении на территории вышки в местности Яндал, где из-за обледенения были оборваны электропровода в двух пролетах. Восстановление электроэнергии в этом районе, по словам Шабанова, было осуществлено к 14. 00 часам.

Кроме того, Изамудин Шабанов напомнил о возрастающей нагрузке на электросети, особенно в райцентре, и сообщил о двух проблемных трансформаторах, которые по возможности будут заменены в первую очередь.

Руководитель отдела статистики и отчетности Ханпери Тляхова рассказала о предстоящей переписи населения, запланированной на середину октября. По этому поводу в муниципалитете уже организована комиссия.

Напомним, перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября.

Завершилось совещание обсуждением вопроса собираемости налогов.

Камиль Мирзоев