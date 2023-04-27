Проблема с водоснабжением села Бускри Дахадаевского района будет решена в ближайшие годы

Такое поручение дал руководитель региона Сергей Меликов. На приёме у главы республики о сложившейся ситуации рассказал житель этого села Рабадан Абдуллаев.

В 2019 году людям пообещали провести воду в населённый пункт. Однако до сих пор ни скважины, ни водопровода нет.

«Мы запланируем в рамках республиканской инвестиционной программы средства на строительство водовода на следующий год и в начале 2024-го начнём работы», – ответил на обращение Сергей Меликов.

Предусмотрено строительство магистрального и внутрипоселкового водопроводов, появятся установка обеззараживания и резервуары на 100 кубических метров.