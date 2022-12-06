Про братьев Табиевых из Новолакского района

Братья М. и И. Табиевы с первого дня были направлены на Украину для участия в специальной военной операции. На вражескую территорию они вошли с разных республик и разных направлений. М., заключив контракт, выехал из Чечни. И. работал в Махачкалинском ОМОН. Встретились оба брата в ЛНР. Родились и выросли в с.Тухчар. Они закончили Тухчарскую СОШ.

Когда их призвали в армию, верно и мужественно служили в Вооруженных силах Российской Федерации. Занимались спортом, принимали участие в различных армейских соревнованиях, где занимали призовые места. Свидетельством примерной службы являются благодарственные письма в адрес родителей. Братья, обладающие боевым духом, всегда ответственно подходят к поставленным задачам. На них всегда можно положиться, с них можно брать пример. Всегда приходят на помощь, ценят дружбу.

Родители вырастили сыновей порядочными людьми. Ни минуты не сомневаясь, они встали на защиту Родины. Именно поэтому, они одними из первых принял участие в спецоперации на Украине. На территории прохождения спецоперации неспокойно, периодически возникают очаги сопротивления. Попадают под обстрел, и рассказать то, что увидели невозможно. Если раньше в концлагерях фашисты могли выбрать любого узника и застрелить, то сейчас неонацистские группировки могут убить человека просто потому, что он хочет покинуть свой дом от бомбежек. Они все это видят. Всем известный лозунг – «Кто, если не мы?» — это полностью про братьев Табиевых. «От орла не родится ворон», — говорил в своих стихах известный поэт и патриот Великой Отчизны – Расул Гамзатов.

Эти ребята из поколения победителей. Их отцы и деды по природе своей были орлами. Они внуки тех, кто завоевал Великую Победу. В непростой для родной страны час они подтвердили свой патриотизм, верность благородному призванию защитника Отечества. В родном селе верят в их победу и ждут домой живыми и невредимыми, с честью выполнив поставленные перед ними задачи.