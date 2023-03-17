Призывной возраст увеличат до 23 лет

В Государственную Думу внесены поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года. Авторами инициативы стали депутаты во главе с Председателем Комитета по обороне Андреем Картаполовым.

«В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается повысить и верхний предел призывного возраста до 30 лет (в настоящее время до 27 лет).

Документ предусматривает переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.