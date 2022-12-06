Призывники-срочники из Новолакского района приняли участие во встрече в сборном пункте Махачкалы, которую организовал Миннац РД

Накануне в республиканском сборном пункте Миннац РД совместно с Военкоматом Дагестана организовали и провели встречу с призывниками. Здесь собрались призывники-срочники из разных районов и городов республики, среди них и порядка 10 призывников и из Новолакского района. Организаторы подробно проинструктировали дагестанских новобранцев.

Кроме того рассказали, что призыв граждан РФ на военную службу никак не связан с проведением специальной военной операции, в которой принимают участие только военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. Призывники, проходящие срочную службу, в районы спецоперации направляться не будут. Собравшиеся, в своих напутственных словах к новобранцам, отмечали, что высокая честь для мужчины – защищать Родину. Также молодым людям были даны рекомендации о поведении за пределами Республики Дагестан, разъяснена важность уважительного отношения к представителям других национальностей и конфессий, необходимость неукоснительного следования нормам воинской дисциплины и т.д.