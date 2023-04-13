Призывники пополнят ряды Российской армии весной 2023 года

Около 4 тысяч новобранцев будут призваны на военную службу весной 2023 года. Об этом сообщил военный комиссар Дагестана Дайтбег Мустафаев в ходе пресс-конференции, которая состоялась на площадке Республиканского информационного агентства «Дагестан».

Призывная кампания – 2023, как и по всей России, в Дагестане началась 1 апреля и продлится до 15 июля 2023 года. Перед ее началом, 29 марта, под руководством председателя Республиканской призывной комиссии, Главы РД Сергея Меликова были проведены двухдневные методические сборы с председателями призывных комиссий муниципальных районов, военными комиссарами городских и районных муниципальных образований, врачами-специалистами для выработки единого замысла качественного проведения весенней призывной кампании.

В республиканском сборном пункте и районных призывных пунктах слаженно работают призывные комиссии. Созданы все условия для проведения призывных мероприятий. Отправка новобранцев начнется во второй половине апреля.

Дайтбег Мустафаев особо отметил, что военнослужащие срочной службы не будут направлены в области, которые недавно вошли в состав РФ, – ДНР, ЛНР, Херсонскую, Запорожскую области.

Говоря о сроках службы, комиссар заверил, что он остается прежним – 12 месяцев, и по окончании года все призванные граждане будут уволены с военной службы за исключением тех, кто решит заключить контракт с Министерством обороны России.

Хотелось бы в очередной раз подчеркнуть и успокоить родителей наших призывников. Все военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не будут принимать участия в специальной военной операции. Это особое распоряжение Президента страны Владимира Путина и указание министра обороны РФ Сергея Шойгу».

В Агульском районе в соответствии с установленным план-графиком работает медицинская комиссия, которая призвана оценить состояние здоровья будущих военнослужащих. Медосвидетельствование проводят специалисты Агульской ЦРБ при участии представителей военного комиссариата Хивского и Агульского районов Республики Дагестан, МО «Агульский район».

На медицинскую комиссию призывника вызывают повесткой установленного образца. После завершения осмотра выдается «медицинское заключение», которое содержит оценку здоровья кандидатов армейской службы. В общей сложности медицинской комиссии в муниципалитете подлежат несколько десятков юношей призывного возраста.

Проведение весенней призывной кампании недавно обсуждалось на совещании в администрации МО «Агульский район». Глава Агульского района Закир Каидов призвал соответствующие службы и должностные лица максимально ответственно подойти к призывной кампании. Провести данное мероприятие, при тесном взаимодействии с администрациями сельских поселений, с призывниками и их родителями, общественностью, правоохранительными органами.

Абдурахман Манафов