Общество

Призывники из Табасаранского района отправились на срочную службу

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В Табасаранском районе продолжается весенняя призывная кампания. В этом году кампания продлится до 15 июля.

Вчера, 12 мая, девять молодых людей отправились на республиканский сборный призывной пункт.

Призывная весенняя кампания проходит в плановом режиме под контролем главы Табасаранского района — председателя районной призывной комиссии Магомеда Курбанова.

«Защищать Родину всегда было священным долгом каждого гражданина, и вам предоставляется возможность в течение года овладеть военной наукой», — сказал на построении перед военным комиссариатом Табасаранского района первый заместитель главы администрации района Рамис Османов.

Призванные на срочную службу будут постигать военную науку на базе учебных соединений и частей российской армии, чтобы получить военно-учётные специальности. В зону специальной военной операции проходящие срочную службу не направляются.

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